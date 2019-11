SENZA BENZA su Spotify e live il 7 Dicembre

Da questo weekend potete sentire il nuovo Godzilla Kiss! dei Senzabenza anche su Spotify.

Non mancate ai live di Sabato 7 dicembre 2019 dalle ore 21:30 alle 02:00 al Circolo Arci Cuzzego in via domodossola 42, 28851 Beura-Cardezza.

“Se ti piacciono i Ramones ma anche Who, Cheap Trick and Beatles, allora ecco il tuo disco dell’anno!”

Cosi’ i SENZABENZA, da 30 anni a calcare i palchi di tutta Italia e non solo, descrivono il loro settimo album “GODZILLA KISS” in uscita a novembre che verra’ presentato sul nostro palco, ca va sans dire siamo orgogliosi e felici di ospitarli (di nuovo).

UN ASSAGGINO https://www.youtube.com/watch?v=hC3KCO5y82s

Ad aprire la serata saranno i CROM INVASION direttamente da Busto Garolfo, citta’ gemellata da tempo immemore con la Loggia del Leopardo!

CROM INVASION è un progetto musicale cominciato nell’estate 2005 dai giovani Simone Ceriotti (fry) e Thomas Ettorre. Dopo aver ingaggiato Giuseppe Frisicaro come batterista e Alberto Bertuzzi come bassista nel gennaio 2006, i Crom Invasion cominciano a comporre la loro musica e le loro canzoni. L’estate 2006 è l’inizio dei loro show live. Nell’ottobre 2008 Paolo Bassi entra nel gruppo come tastierista di supporto e terza voce.

I Crom Invasion credono nella possibilità di creare un nuovo sound per il punk-rock moderno come sintesi tra le diverse culture rock (con influenze musicali di ogni genere).

DJ SET BY BERTE (BAD FROG)

CONTRIBUTO ARTISTICO 5 EURO +TESSERA ARCI

https://www.facebook.com/events/538594590050570