Esce oggi la ristampa in vinile de Il grande Bluff

Il grande bluff usciva nel 2000 per la storica etichetta italiana Vacation House.

(Leggi la recensione dell’epoca: https://www.punkadeka.it/meat-for-dogs-il-grande-bluff/)

Era il primo full length dei MEAT FOR DOGS e con il tempo verrà considerato come uno dei dischi più importanti del punk rock italiano.

Oggi per festeggiare i 20 anni, grazie alla Overdrive Rec esce per la prima volta in vinile apribile (nero e colorato) con una grafica rivisitata e una nuova masterizzazione ad opera di Ale Sportelli.

https://meatfordogs.bandcamp.com/