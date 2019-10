FACE TO FACE: nuovo estratto dal “Live in a Dive”

Il prossimo 18 Ottobre uscirà per Fat Wreck Chords un live dei californiani Face To Face che entrerà a far parte della collana “Live in a Dive” (che vede già la partecipazione di Nofx, Lagwagon, Strung Out, No Use For a Name, Swingin’Utters, Bracket, Sick of it All e Subhumans), ma questo lo sapete già.

Qui sotto potete ascoltare All For Nothing, secondo estratto dal disco.