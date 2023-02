FLOGGING MOLLY: nuovo Ep e title track on-line

Qui sotto potete ascoltare ‘Til The Anarchy’s Restored, nuovo pezzo dei californiani Flogging Molly contenuto nell’omonimo Ep in uscita il 10 Marzo per Rise Records.

Il 45 giri conterrà, oltra alla già citata traccia, le versioni live di Drunken Lullabies e What’s The Left of The Flag, registrate durante le sessioni di “Anthem” del 2022.