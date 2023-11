FLYING FROGS dalla Spagna!

I Flying Frogs sono un power trio melodico punk rock nato a Torelló (Barcellona) nel 2011.

Influenzati da Millencolin, Pulley, No Use For a Name, NoFx o Blink-182…

Nel 2012, hanno pubblicato il loro primo EP “The Beginning” che ha portato a band di supporto come The Toy Dolls, Not Scientist, Talco o Freygolo e che ha dato loro la possibilità di fare un tour europeo (Polonia e Francia) nel primo anno come una ex band. Dopo il loro grande inizio, hanno pubblicato il loro secondo album LP “Come Fly With Us” nel 2013 e “Playing Again” nel 2016. Quest’ultimo album, è pubblicato dall’etichetta polacca “Melodic Punk Style” e ha permesso loro di farsi cooscere in tutto il mondo lanciando il singolo “Open Your Mind”

Il loro album ha raggiunto paesi come il Giappone, i Paesi Bassi, il Canada, la Polonia, la Francia, il Brasile o gli Stati Uniti e sono riusciti a suonare anche in California, New York o Florida.

Ora la band sta promuovendo il nuovo album “WTF Is Going On?” pubblicato il 6 ottobre.

