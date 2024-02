For I Am pubblica POWER BEHIND THE THRONE

“Power Behind The Throne” è il nuovo singolo della band belga For I Am, che dal 2014 si esibisce sui palchi di festival punk rock grandi e piccoli in tutta Europa.

Melodico, energico e ispirato al suono dello skate punk americano moderno.

Il messaggio politico è un territorio nuovo per i cinque di Anversa, che con il loro ultimo album “Late Bloomers” (2019) hanno affrontato principalmente questioni personali.