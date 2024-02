Aendriu pubblica il nuovo singolo “Ombra”, dall’album in uscita a Marzo. Aendriu torna con “Ombra”, un nuovo singolo tratto dall’album di debutto di questo personalissimo progetto, concepito e sviluppato da uno dei volti noti della scena musicale underground italiana.

Aendriu infatti ha militato in band come Knowing2Fly e Libera Diffusione Energetica, per poi passare nei Norelax, suonando al fianco di Joxemi degli Ska-p e Micky, ex Bambole di Pezza, fino ad approdare ai Punkreas come chitarrista, dove tutt’oggi trova casa.

Ma qualcosa richiedeva una nuova valvola di sfogo, un rilascio di energie impossibili da tenere sopite e imbottigliate. Così è nato Aendriu, progetto al debutto discografico con un nuovo album in uscita a Marzo, dal quale ha già estrattoil singolo “Quello Che Non C’è”, brano che è stato ben recepito e che oggi che vede il secondo singolo “Ombra” seguirlo, accompagnato da un video a firma di Lorenzo Massa Saluzzo.

Il singolo, che sarà contenuto nell’album “La Rabbia Che Ho Dentro” (in uscita il Primo Marzo) è un forsennato concentrato di chitarre ruggenti e batterie tuonanti, mentre le parole rabbiose si inseguono come frecce avvelenate scoccate da un arco teso, che non aspettava che essere rilasciato.Un brano dal significato profondo, che attacca le parti marce e disfunzionali di una società che spesso non è in grado prendere posizione al cospetto di cose che sono evidentemente sbagliate.Aendriu commenta il singolo dicendo:“Ombra parla di tutte quelle situazioni in cui si sta zitti o si gira la testa dall’altra parte quando, accanto a noi, succede qualcosa che ci turba, o quanto meno ci infastidisce, ma non facciamo niente perché fa parte delleabitudini o degli usi e costumi malati della società in cui viviamo.In particolar modo legato all’omofobia e alle discriminazioni legate a tutto ciò che alcuni ritengono “diverso” o “sbagliato”.

Di fronte alla violenza molte persone hanno l’istinto di reagire, e comunque non tutte, ma quante altre stanno zitte anche di fronte a battute o comportamenti, magari non apertamente violenti, ma che, in realtà, lo sono e sono altrettanto pericolosi proprio perché accettati, o meglio tollerati, dalla società.

Ombra parla proprio del conflitto che hanno molte persone nei confronti di questi atteggiamenti. Vengono infastiditi ma tendono a stare zitti.

E sbagliano. Perché a non far niente si diventa complici.”

Il brano e l’album in uscita sono stati registrati personalmente da Aendriu, che ha suonato tutti gli strumenti (tranne le batterie, curate da Marco Mako Ruggiero). In questo brano in particolare c’è la

presenza di Stefano Piri Colosimo alla tromba (tra gli altri con Bandakadabra, Africa Unite, Diodato, Eugenioin via di Gioia, The Sweet Life Society..).

La copertina è stata curata da Davide Zaf Brambilla. Il master è stato curato da PierPaolo Alessi presso Gotama Studio.“Ombra” è disponibile su tutte le principali piattaforme di musica digitale.

https://www.facebook.com/aendriuofficial

https://www.instagram.com/aendriu_official/

https://distrokid.com/hyperfollow/ndriu/ombra