DISTRUGGI LA BASSA FEST 2024: a tutto punk hardcore con 6 nuove bands annunciate

Impact, Tear Me Down, Call The Cops, Grumo, SFC e GUMMO: sono queste le 6 bands aggiunte alla line up del Disruggi la Bassa Fest 2024.

Le 6 bands vanno ad aggiungersi ai già confermati 7Seconds, D.R.I., Sempre Peggio, Uguaglianza, Golpe, The Noname e Neuroot. Il festival si terrà i prossimi .26 e 27 luglio all’Agriturismo Prato Pozzo di Argenta (Ferrara)

Per tutte le info:

” DLB FESTIVAL 2024 ” — 26 / 27 JULY 2024 – Edition 8 . | Facebook

DLB FESTIVAL 2024 – EARLY BIRD TICKET / FULL FEST PASS, INCL.CAMPING . at Agriturismo Prato Pozzo, Argenta on 26 Jul 2024 (musicglue.com)

Facebook