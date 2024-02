Shonan nuovo singolo Play Me Something, contro l’indifferenza!

Dopo l’uscita del loro album Kriminals! nel 2021, gli Shonan sono pronti a farci ascoltare nuova musica con questo singolo intitolato Play Me Something, fuori martedì 30 gennaio 2023 per l’etichetta Rocketman Records, primo estratto da un EP in arrivo in futuro. La band è voluta uscire dal terreno tracciato con le pubblicazioni precedenti, rinnovando il proprio sound con un brano che unisce sonorità alternative rock e punk rock/pop punk a influenze più disparate che pescano tanto dall’hardcore quanto dallo shoegaze anni ’90.

“Abbiamo spesso riflettuto con le nostre canzoni sulla necessità di trovare qualcuno pronto ad ascoltare seriamente, a stabilire un vero contatto e confronto”, raccontano gli Shonan. “Play Me Something fa parte di quelle canzoni. Nella vita di tutti i giorni ci si scontra con chi tenta di controllare attraverso l’indifferenza. Molto spesso dietro a un “suonami qualcosa” si nasconde nient’altro che poco interesse. È in quei momenti che bisogna tentare di prendere una posizione, di smettere di credere alle promesse e alle lusinghe di chi al massimo ti vorrebbe controllare e tenere buono”.

Ascolta e guarda Play Me Something