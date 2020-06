FUNNY – THE BEST STORY OF PUNKREAS in TOUR

Ecco le prime date confermate della ripartenza live dei Punkreas con uno spettacolo speciale: Funny -The Best of story of Punkreas.

25/07 / Pintupi Open Air – PADERNO D’ADDA (LC) / Biglietti https://tinyurl.com/y7a5rsvk

29/07 / sZIGGYet – RUSSI (RA) / ingresso libero

31/07 / Black & Tube Festival – Varese / Biglietti https://tinyurl.com/yahmvlqy

“L’ idea c’è venuta qualche tempo fa, in tempi non sospetti, mentre facevamo il giro promozionale negli instore per il lancio del best XXX, uscito a dicembre.

La formula degli aneddoti miscelata alle canzoni ha suscitato ovunque reazioni entusiaste e ha divertito sia noi, sia tutti i presenti. “Un giorno dovremmo farlo uno spettacolo così”, ci siamo detti. Oggi è quel giorno.

Non è pensabile infatti, con tutte le restrizioni dovute all’emergenza Covid, pensare di imbastire, in questo periodo, un concerto dei Punkreas, che non sarebbe tale senza il sudore, il contatto fisico e i corpi che si mischiano festanti. Non sarebbe un nostro concerto ma solo un triste surrogato che lascerebbe solo l’amaro in bocca per quello che avrebbe potuto essere e non è stato.

Ma a noi non piace stare fermi, immobili e subire passivamente una situazione per quanto complessa sia. Ci piace muovere le cose, aprire gli spazi e lottare ma senza perdere il gusto di divertirsi.

“Funny” è tutto questo, oltrechè per noi e parte del nostro staff, l’occasione di tornare a lavorare con uno spettacolo sostenibile e divertente, fatto di racconti e canzoni riarrangiate in acustico, per potersi rivedere, raccontarsi e divertirsi con noi e la nostra storia.

Nell’attesa di poter tornare a riabbracciarsi vorticosamente come prima.”

INFOTOUR: Tube Agency