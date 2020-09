GAB DE LA VEGA pubblica il nuovo video “I Still Believe”, una lettera aperta in acustico

Gab De La Vega presenta “I Still Believe”, il terzo video tratto dal nuovo album “Beyond Space And Time”, uscito il 24 gennaio.

Il terzo full length del musicista bresciano, nato nel punk e nell’hardcore ma da anni approdato a sonorità più morbide, sancisce nei suoni la definitiva apertura ad una collaborazione con una band di supporto, col quale è riuscito a portare a termine alcune date di presentazione del nuovo disco prima dell’emergenza Covid, oltre alla data zero in apertura a Frank Turner lo scorso anno.

Ma “I Still Believe” riscopre l’essenzialità della comunicazione più diretta e personale di un songwriter che non ha paura a presentarsi sul palco da solo.

Gab De La Vega commenta:

“Credo che “I Still Believe” sia la canzone più intima di “Beyond Space And Time”. Arriva alla fine di un album suonato da una band al completo e riporta tutto al centro: voce e chitarra acustica. Punto.



Il video è stato girato molto prima dell’uscita dell’album. L’ho realizzato con Bradley James Allen nel maggio 2019 e doveva uscire nella primavera del 2020 come terzo singolo del nuovo album, dopo “Perfect Texture” e “YYZ”. Il piano era quello di lanciare questo singolo per promuovere i tour solisti e acustici tra quelli in programma con la band.

Quando tutto è andato a rotoli a causa della pandemia di Covid19, ho deciso di aspettare e di pubblicarlo in un momento che avrei ritenuto migliore.



È una canzone che parla di speranza, di aver fiducia nel futuro, della necessità di continuare a rendere il mondo un posto un migliore giorno dopo giorno, pezzetto dopo pezzetto e della fiducia nelle capacità delle nuove generazioni di essere all’altezza della situazione quando si tratta di fare la cosa giusta e di riprendersi il proprio futuro, non solo il nostro.

Nei miei ricordi di bambino e di adolescente la mancanza di fiducia delle generazioni che mi avevano preceduto era sconfortante. Ogni generazione lotta tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, tra ciò che è bene e ciò che è male.

Nei tempi in cui viviamo è chiaro che debbano avvenire cambiamenti importanti. Che si tratti di giustizia sociale, uguaglianza, diritti umani, crisi climatica o diritti animali, credo che oggi ci troviamo di fronte a tante domande che necessitano risposte adeguate. Sta a noi fare ciò che è giusto e sta a chi seguirà prendere in mano il testimone.



“I Still Believe” è una frase potente, cattura a pieno il messaggio della canzone. Per questo ho pensato al video come una sorta di lettera aperta da consegnare agli abitanti della mia città, Brescia.

Nel video si vedono alcuni scorci della città e ci sono alcuni dei luoghi che per me significano qualcosa, per un motivo o per un altro. I Bresciani li riconosceranno sicuramente.

Essendo “I Still Believe” una canzone intrisa di speranza, penso che abbia un significato ancora più profondo ora che la fase peggiore dell’emergenza Covid19 è passata. Brescia, insieme a Bergamo, è stata una delle città che ha sofferto di più nelle prime fasi della pandemia.

Non lo potevo sapere nel 2019 quando abbiamo girato il video, ma ora che lo guardo di nuovo e vedo quei luoghi familiari e ricordo come ci siamo sentiti tutti nei momenti più bui dell’emergenza, mi sento come se una parte di me ora stesse cantando questa canzone per la mia città, ferita ma non sconfitta.”

Il disco è uscito per Epidemic Records e Backbite Records ed è ascoltabile su tutte le piattaforme digitali, vinile e CD a questo link www.smarturl.com/GabDeLaVegaBSAT



L’estate ha visto Gab De La Vega promuovere il nuovo lavoro in chiave solista, con una serie di 11 concerti tra Italia, Germania e Repubblica Ceca. L’uscita del video di “I Still Believe” è stato accompagnato da un concerto solista Venerdì 4 Settembre presso la Distilleria Molloy di Brescia.

