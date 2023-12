Gab De La Vega pubblica “Off My Chest”, primo singolo dal nuovo album

Gab De La Vega presenta il suo ultimo singolo e video musicale, “Off My Chest”, tratto dall’imminente quarto album in studio, “Life Burns”, in uscita il 1° marzo 2024. Questo singolo segna la sua collaborazione con SBÄM Records, che supervisiona la pubblicazione mondiale di “Life Burns”, in collaborazione con etichette come Sell The Heart Records (Stati Uniti), Epidemic Records, Motorcity Produzioni e Overdrive (tutte in Italia).



GUARDA IL VIDEO:





“Off My Chest” introduce gli ascoltatori a un suono più potente e completo, che si spinge oltre i confini già tracciati, con ritmi di batteria dinamici e feroci riff di chitarra, influenzati dalle radici hardcore e punk di Gab De La Vega. Questa trasformazione è ulteriormente rafforzata dalla collaborazione in studio con l’amico di lunga data e compagno di band Simone Piccinelli dei The Open Cages. La voce risonante di De La Vega trasmette perfettamente la linea emotiva della canzone, mettendo in mostra la sua caratteristica espressività.



Gab De La Vega commenta:

“Off My Chest” è il primo singolo estratto dal mio quarto album “Life Burns”, in uscita il 1° marzo 2024. Questo album è denso di significati e questa canzone non fa eccezione. In realtà è una delle più significative dell’intero album. È un brano molto personale ma credo che possa far sentire qualcosa dentro a chi ascolta, sono sicuro che molti potrebbero facilmente relazionarsi se hanno avuto esperienze simili crescendo.

Il modo in cui le interazioni modellano il nostro modo di essere, soprattutto negli anni della formazione, è spesso sottovalutato. Mi ci è voluto un po’ di tempo per capire che alcune caratteristiche della mia personalità esistono e affrontarle apertamente, essere schietti e saper parlare apertamente al riguardo mi è sembrato essere immediatamente quasi una redenzione e persino liberatorio durante la stesura dei testi.

È più facile nascondere la testa sotto la sabbia di fronte agli aspetti negativi, soprattutto quando fanno parte della nostra esperienza umana, ma lavorarci, affrontarli ed elaborarli è l’unico modo per accettare tutto, andare avanti e possibilmente crescere.

Dal punto di vista musicale, dà un’idea di come sarà il nuovo album. Credo che nella musica si possa percepire la rabbia e allo stesso tempo il desiderio di qualcosa di positivo come risposta. In questo album c’è molto di questo approccio onesto nei sentimenti che ogni canzone può evocare. Non vedo l’ora di suonare questa canzone e questo album dal vivo!”.



Il brano è accompagnato da un video musicale diretto da Ronnie Amighetti. Gab De La Vega aggiunge:

“Abbiamo girato il video in un magazzino di produzione live, volevamo che avesse l’aspetto e la sensazione dell’energia che un mio concerto full band con The Open Cages è in grado di mettere in campo. Volevamo che avesse un aspetto organico, semplice, autentico (per quanto possa essere autentico un video musicale) e che l’immagine corrispondesse all’energia della musica. Siamo noi, che proviamo la nostra canzone, pronti a partire in tour e a incendiare i palchi!”.



Da performer esperto qual è, Gab De La Vega nel suo viaggio ha attraversato l’Europa, compreso il Regno Unito, la costa orientale degli Stati Uniti, il Canada e il Sud America, condividendo i palchi con artisti importanti come Frank Turner, Against Me!, Laura Jane Grace, PUP, Chuck Ragan, Joey Cape e altri ancora. Nel 2022 ha partecipato con la sua band al Lost Evenings Festival di Frank Turner a Berlino, su invito del cantautore britannico, e recentemente ha intrapreso il “Road to the Next Chapter Tour” nel 2023, colmando il divario tra il suo terzo disco, “Beyond Space And Time”, e l’album di prossima uscita.

“Off My Chest” e “Life Burns” sono stati co-prodotti da Simone Piccinelli e Gab De La Vega presso La Buca Recording Club (Montichiari, Brescia). La copertina del singolo è stata realizzata da Christophe Bonardi, mentre il layout grafico è stata curato da Gab De La Vega.



“Off My Chest” su tutte le piattaforme digitali: https://bfan.link/off-my-chest



www.facebook.com/gabdelavegamusic

www.instagram.com/gabdelavegaxvx

linktr.ee/gabdelavega