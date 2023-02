Gli HARRY FOTTER ritornano su vinile!

Esce oggi 16 febbraio il vinile di Ho Sempre Odiato La Beat Generation, album storico degli Harry Fotter del 2007, rimasterizzato oggi da Daniele Adolfo Venti.

Il vinile è stampato in 150 copie bianco numerate a mano per Semplicemente Dischi (label e distribuzione di La Scena Dischi); contiene un inserto ed una cartolina (esattamente come il precedente Nient’Altro Che Un Punk Rocker, uscito in vinile rosso trasparente nel 2020).

www.facebook.com/hosempreodiatolabeatgeneration

www.semplicementedischi.com