GRAND COLLAPSE: fuori i nuovi singoli “Panic Room” e “Without Let or Hindrance” dall’album in uscita Empty Plinths

Poche settimane dopo aver annunciato il loro terzo album “Empty Plinths” e aver condiviso una prima anteprima con il singolo “Panic Room”, la band hardcore punk gallese Grand Collapse è tornata con un nuovo sensazionale singolo, chiamato “Without Let or Hindrance”.





ASCOLTA I SINGOLI: https://grand-collapse.bandcamp.com/track/panic-room



Cal, cantante della band, condivide un commento molto personale sul singolo:

“Panic Room è il miglior punto di partenza per svelare ciò che troverete nel nuovo album, perchè ha un po’ di tutto: punk, mosh, thrash, rock… L’album va in tutte le direzioni e questa traccia mescola un po’ il tutto.

La canzone descrive dei momenti di grande difficoltà della mia vita, in cui dovuto avere a che fare con un’educazione violenta e piena di abusi e nei quali ho perso mio fratello in circostanze estreme.

È un pesante fardello da sopportare ed esprimerlo pubblicamente è abbastanza snervante, ma penso che sia un bene scrivere e parlare di cose che ti colpiscono nel profondo”.

E ancora sul secondo singolo::

“All’interno di un passaporto britannico si legge: “Il segretario di stato di Sua Maestà Britannica chiede e richiede, in nome di Sua Maestà, a tutti coloro che possono essere interessati, di permettere al portatore di passare liberamente senza permessi o impedimenti, e di fornire al portatore l’assistenza e la protezione necessarie”.

Per un paese che è così attivamente ostile a chiunque venga qui, compresi i rifugiati, trovo questa dichiarazione assurda.



L’identità britannica, che è intrisa di concetti come quello dell’Impero, è un patetico guscio di se stessa e guardare questi imbecilli che si aggrappano disperatamente alla tirannia del passato è da brividi.

Questo pezzo è una belva thrash: chiaro, puro e semplice. Modalità Mosh attiva!”



La band, formatasi a Cardiff nel 2011, è ben nota per la fusione di Thrash, Punk e Metal a rotta di collo, per il loro intenso messaggio politico e i loro spettacoli dal vivo furiosi e selvaggi.

Spesso I testi e i suoni dei Grand Collapse sono associati per influenze a quelli di band come Propagandhi, Conflict e Bane; il gruppo si oppone fermamente a tutte le forme di pregiudizio e promuove i diritti umani e degli animali. Nel corso degli anni hanno inanellato numerosi concerti in Regno Unito e in Europa e ora si stanno preparando per portare questo nuovo album in tour il più presto possibile.



“Empty Plinths” arriva dopo un EP e due LP ed è un capolavoro di riff assassini, batterie martellanti e voci rabbiose che sputano testi intelligenti e feroci. La data di uscita ufficiale è il 6 agosto 2021.



I preordini sono attualmente in corso, a cura delle etichette coinvolte nell’uscita: Epidemic Records, TNS Records, Don’t Trust The Hype Records, Mass Prod., Urinal Vinyl.



