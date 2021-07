The Rumperts: nuovo album “Escapism” in uscita il 13 Agosto.

Facebook

I Rumperts, band punk rock di Aschen (Austria), annunciano il loro album di debutto “Escapism” su SBÄM Records, con uscita ufficiale prevista per il 13 Agosto. La band si è già fatta notare con una serie di concerti in Austria, che fanno presagire l’uscita di un gran disco. L’hardcore e il punk rock melodico e moderno si incontrano, prodotti in modo impressionante e con una forza che solo poche band riescono a gestire – specialmente considerando che i The Rumperts si sono formati solo nel 2019. All’epoca, due sorelle e la loro migliore amica decisero di formare un trio, fino a quando non hanno incontrato un giovane eccentrico in Irlanda: era il tassello mancante; la sua voce particolare ha fornito il complemento perfetto al loro suono.

Escapism sarà disponibile dal 13 Agosto in formato digitale e fisico grazie a SBÄM Records; a dividerci dall’uscite dell’album c’è solo l’attesa per il terzo singolo tratto dal disco, “Volcano of Hell”, previsto per il 28 Luglio.