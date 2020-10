HARRY FOTTER: fuori “Nient’altro che un Punk Rocker” su SEMPLICEMENTE DISCHI

I nostri nuovi amici di SEMPLICEMENTE DISCHI ci presentano sta bomba che ogni buon punk rocker deve assolutamente avere! Fatevi sotto che il vinile ha sempre il suo fascino!

La prima produzione “Semplicemente Dischi”, in uscita il 30 settembre 2020, è “Harry Fotter – Nient’ altro che un Punk Rocker”.Disco cult della storica punk rock band siciliana. Tra le più influenti formazioni degli anni 2000 per la scena. Registrato nel 2014 interamente da Daniele Venti (compositore e fondatore), contiene tutti gli ultimi pezzi scritti per la band tra il 2010 e il 2014 più una cover finale dei Prozac+. Rimasterizzato al CSSP nel marzo 2020, viene stampato per la prima (ed ultima volta) in 150 copie limitate e numerate in vinile rosso trasparente. Con inserto testi, note e foto dell’epoca e in regalo al suo interno una cartolina ricordo (spedibile via posta con francobollo) dell’ultimo incontro della band prima del suo scioglimento.