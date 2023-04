I Bull Brigade tornano al LOW-L FEST per una data imperdibile. Saranno infatti pochissime le occasioni per vedere dal vivo i torinesi Bull Brigade, che dopo il tour per i 15 anni di Strade Smarrite ricominceranno a macinare km con una scaletta rinnovata ed esclusiva.

Al LOW-L FEST sarà anche l’occasione per ascoltare dal vivo “Il Fuoco Reloaded” assieme al rapper Egreen assieme a loro, per la prima volta, sullo stesso palco.

L’appuntamento dunque è per il 15 giugno allo Spazio 4.0 di Piacenza per il DAY 1 del LOW-L FEST 2023.

Con oggi i ragazzi della bassa hanno completato anche l’intera line up del festival e dunque a breve arriveranno anche tanti altri contenuti e novità!