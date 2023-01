GUACAMAYA: nuovo disco per i 20 anni della band!

Le notizie che mi emozionano…è già da qualche tempo che la band è tornata sui palchi, oggi i Guacamaya annunciano l’uscita di un nuovo disco nell’anno del ventennale, per ora conosciamo la grafica, sappiamo solo che si intitolerà “clessidra senza sabbia” e che avrà un’impronta diversa dal sound della band, stay tuned che sti ragazzacci li ho visti belli carichi!

Dopo 10 anni dall ultimo album di inediti e nell anno del ventennale della band torniamo con CLESSIDRA SENZA SABBIA, che conterrà 7 pezzi inediti più i 3 pezzi del EP “ 2 0 1 9” mai pubblicati e usciti solo in digitale .

In anteprima vi presentiamo il titolo dell album e anche la splendida copertina disegnata ad hoc da Motorcity Graphics.

Come si intravede già da titolo e artwork segnerà anche un cambio di sonorità e anche di scrittura della band , un cambio non ricercato ma naturale e istintiva .

Per ora è tutto, ma restate sintonizzati su questi canali.