I Lagwagon a supporto di Robin Hood in Italia nel 2022.

La band di Joey Cape ha annunciato le date aggiornate per il 2022. Le date erano inizialmente previste per il 2020.

Purtroppo non avremo la possibilità di rivedere i Lagwagon presto dalle nostre parti ma come vedete dalla grafica a Padova si uniranno a Robin Hood nella Foresta di Sherwood per combattere il cattivo Sceriffo di Nottingham.

La grafica è stata realizzata da Sbam, un classico ormai in Europa.

In Italia la band aprirà per gli Offspring, notizia che fa storcere molto il naso ai puristi del genere. Ma ricordate: attenti che ci sarà sempre qualcuno piu’ punk di voi!

Ps. crediamo che sia solo un refuso e intendessero il mitico Sherwood Festival. Ma ci piace anche pensare a Joey Cape a fianco di Robin Hood.