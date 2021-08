Nuovo album per i milanesi I Like Allie: “Rare Instances of Independent Thinking” uscirà il prossimo 8 ottobre per Paper and Plastick, Engineer Records, NoReason Records e General Soreness Records.

Qui i pre-ordini aperti:

@ilikealliehc | Linktree

Qui sotto potete ascoltare la title track, primo singolo estratto, nella quale l’emo punk rock band meneghina viene accompagnata da Laura Stevenson.