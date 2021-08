Bull Brigade: ecco la copertina e la tracklist del nuovo album

I torinesi Bull Brigade svelano l’artwork e la lista dei titoli che comporranno il nuovo lavoro “Il Fuoco Non Si È Spento”, edito dall’etichetta tedesca Demons Run Amok Entertainment.



L’album è stato anticipato dal singolo “Quaranta”, che vede la partecipazione di Roddy Moreno, frontman della punk band britannica The Oppressed, come ospite speciale.



Ascolta “Quaranta”: https://youtu.be/tpZ7bEq7AZU

Oltre a Moreno, due altri featuring arricchiscono l’album: quello di Samall (cantante degli Slander di Venezia) e quello di Fabio dei concittadini Arsenico, altra band fondamentale per la scena punk che si sviluppa all’ombra della Mole.



L’artwork, a cura di Motocity Graphics, rappresenta visivamente il sound di queste 9 nuove tracce.

I preorder partiranno il 3 Settembre, mentre l’uscita ufficiale è stabilita per l’1 Ottobre.



Tracklist:

– Ultima Città

– Cuori Stanchi

– Quaranta (feat Roddy Moreno, The Oppressed)

– Il Fuoco Non Si È Spento

– Ansia (feat Samall, Slander)

– Strength For Life

– Sommersi (feat Fabio, Arsenico)

– Partirò Per Te

– Anche Se

