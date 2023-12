IDENTITA’ SABAUDA 2023: Ci siamo!

Giunge alla seconda edizione il contest natalizio di Motorcity Produzioni dedicato alle cover ma soprattutto alla voglia di stare insieme e festeggiare.

Questa volta i partecipanti dovranno sfidarsi mettendo mano alle canzoni che hanno fatto la storia dell’Hardcore Americano Costa Ovest , sotto la sapiente regia di Andrea Cant Cantelli, direttamente dalla Romagna ,noto blogger e bibliofilo del Punkrock .

Tra le novità più attese di quest’anno sicuramente gli Uguaglianza, seguiti a ruota da MadBeat e dai novaresi Skin tu .

C’è molta curiosità anche attorno a “The Billows” da molti considerati come la skinhead band del futuro, qui in terra Sabauda.

The Malvos , Flatmates 205 e Back From The Grave completano il gruppo delle novità assolute, mentre per Medusa , Bull Brigade , Il Complesso , Lem, Fukuoka e Scheletri si tratta di una riconferma dalla passata edizione.

I premi che verranno messi in palio vanno dal buono di registrazione fino al buono merch , spaziando per tutta una serie di servizi che alle bands servono come il pane.

Spiccano le 3 slot di partecipazione a 3 dei principali festival estivi italiani.

“Questa seconda edizione del contest è veramente un risultato sensazionale per Motorcity Produzioni” , commentano gli organizzatori, “se riusciremo a dare forza e continuità a questo progetto significa che ogni hanno potremo avere la certezza di portare 3 gruppi torinesi dentro a 3 dei principali festival estivi del movimento” .

A presentare lo spettacolo sarà nuovamente Gigio Bonizio , agiatore della Torino Hc dei tempi che furono ed ora illustratore ovunquista , amato e rispettato.

Il commento di Cant , il direttore artistico : “È stato per me un privilegio poter costruire questa line-up sulla mia personalissima idea del concept “west coast” . La sfida non è facile, infatti rispettando il format bisogna esaltare ogni singola band partecipante proponendogli cover nelle loro corde e allo stesso tempo far si che la proposta possa divertire il pubblico, ma su questo sono piuttosto sicuro! Ci tengo a ringraziare Motorcity per avermi imbarcato in questa avventura e non vedo l’ora di poter tornare a Torino per vendere dal vivo il festival ed i risultati di questi mesi di collaborazione”.

Durante la manifestazione Motorcity Produzioni allestirà un banco di Natale dove sarà possibile acquistare biglietti del valore di 3 euro, ognuno dei quali associato ad un premio certo tra la miriade di cd , vinili, magliette e gadgets che verranno messi a disposizione dai nostri sostenitori.