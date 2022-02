IGNITE E PINC LOUDS COMPLETANO LA LINE-UP DI PUNK IN DRUBLIC 2022!

Il festival ideato da Fat Mike dei NOFX farà tappa

il 22 maggio 2022 al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI)

Ignite e Pinc Louds sono le ultime due band che si aggiungono alla corposa line-up che farà parte del festival.

Sfortunatamente, dobbiamo contestualmente annunciare che i Face To Face non faranno più parte della line-up del tour europeo di Punk in Drublic 2022.

Qui di seguito il comunicato ufficiale della band:

“Purtroppo, a causa di circostanze impreviste, non siamo più in grado di far parte della line-up di Punk in Drublic 2022. È dal 2020 che non vedevamo l’ora di tornare in tour per suonare con i nostri amici in Europa e vedervi tutti sotto al palco, ma con la situazione della musica dal vivo in continua evoluzione questo per noi non é possibile ora. Ci dispiace deludere i nostri fan che erano entusiasti di vederci, ma speriamo di tornare in Europa in un futuro non troppo lontano. Ci auguriamo che vi divertiate e che vi godiate tutte le fantastiche band che fanno parte della line-up di Punk i Drublic 2022!

Grazie per la vostra comprensione, rimanete al sicuro, ci vediamo alla prossima. Faccia a faccia”.

Gli Ignite, band di Orange County, tornano in tour per presentare il nuovo album “Ignite”, in uscita il prossimo 25 marzo per Century Media Records. L’album è anticipato dal singolo “On The Ropes” uscito su tutte le piattaforme il 14 gennaio scorso, sarà il primo con il nuovo cantante Eli Santana.

L’opening act di Punk In Drublic 2022 sarà affidato a Pinc Louds, un progetto musicale nato tra New York e il Cile che vi lascerà sicuramente a bocca aperta.

PUNK IN DRUBLIC 2022 c/o Carroponte, Sesto San Giovanni (MI)

Line-up: NOFX | PENNYWISE | ME FIRST AND THE GIMME GIMMES | TALCO | IGNITE | THE BOMBPOPS | DAYS N’ DAZE | PINC LOUDS