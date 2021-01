In Riva al Punk IV

Il fest punk kids&family-friendly nato nel 2018 in quel di Molfetta naviga verso la quarta edizione.

“Là fuori fa un freddo boia e ci hanno ormai bannato da tutti i bar del porto: è arrivato il momento di risalire a bordo, buttare a mare la zavorra 2020 e salpare le ancore.

Spiegate le vele: rotta In Riva al Punk 4!

Attraccheremo sabato 17 luglio 2021. Dove? Lo sveleremo, come da tradizione, qualche giorno prima dell’ormeggio. Abbiamo in serbo tanta bella roba, però inizieremo a cantarcela solo da marzo: ci saranno concerti, arte, cultura, artigianato, cibo, casciara fino all’alba e la famigerata strafottenza della Alcolica Sequestri.”



