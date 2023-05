Jen Razavi: il 31 maggio in Italia al Ristorante Granozero di Lecco

Un’occasione imperdibile per assistere al concerto di Jen Razavi, cantante delle Bombpops, di passaggio per un’unica speciale data italiana.

Potrete infatti sentirla dal vivo accompagnati da buon cibo e buon vino, visto che si esibirà nel ristorante più punk d’Italia: di Granozero Lecco ve ne abbiamo già parlato in questo articolo, si tratta di un ristorante a pochi passi dal Lago di Como che vanta sulle sue pareti cimeli, dischi e rarità del mondo punk rock e ha ospitato ai propri tavoli diverse band e personaggi, come mr. Joey Cape per citarne uno.

Organizzato insieme a Irritate People e My Own Poison, ecco i dettagli dell’evento:

Mercoledì 31 maggio 2023

Apertura porte alle 19:00, inizio spettacoli alle 20:30

In apertura: I Like Allie da Milano

Ingresso 5€

Disponibile anche un menù speciale per l’occasione:

– Antipasto –

Vitello tonnato

Soufflé di riso e verdure

Polenta Concia 100% local addicted

Tagliere di Salumi in centro tavola

– Piatto Unico –

In onore della buona tradizione italiana: “Linguine al sugo di pomodoro e polpette di carne” .

Ul menù ha un costo di 30€ cad. e comprende acqua, pinta di birra o quarto di vino della casa, coperto e caffè ma soprattutto il diritto esclusivo a un posto in prima fila per lo spettacolo.

Previste inoltre alternative vegane.

Da non perdere! Per prenotare:

Pagina Facebook / 0341 282182 / [email protected]