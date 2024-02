KJÜMMO fuori il nuovo singolo

Esce oggi 23 febbraio “Best View From Mars” primo singolo estratto dal secondo lavoro discografico dei KJÜMMO

“THE UNIVERSE IS ROCK ‘N’ ROLL” in uscita questa primavera su etichetta indipendente Fast Lap Records.

7 tracce con ospite d’eccezione Danko Jones che canta sulla title track.

La band presenta il primo singolo, disponibile su tutte le piattaforme digitali, con un Lyric Video realizzato in collaborazione con Blackrain Management 23 .

In programma un mini tour con date in tutta italia da marzo a maggio con partenza in casa il 23 Marzo all’Auditorium Popolare di Cosenza.