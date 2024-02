FRANK TURNER con “Girl From the Record Shop”

Oggi Frank Turner pubblica “Girl From The Record Shop”, l’ultima traccia dopo “No Thank You For The Music” e “Do One” tratta dal suo decimo album “Undefeated”, in uscita il 3 maggio tramite Xtra Mile Recordings.

La vertiginosa “Girl From the Record Shop” è un brillante mashup di signori di Frankenstein. Bragg e Costello. Due influenze imponenti, sicuramente, ma Turner le trasforma in qualcosa di totalmente suo.