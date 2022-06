Prima edizione Duff Records Show!

Prima edizione del Duff Records Show organizzato dalla label punk rock calabrese. Il concertò sarà il prossimo 11 giugno presso l’Auditorium Popolare Cosenza. Sul palco quattro band, due delle quali presentano le nuove uscite.

Lumpen (Cosenza Oi!) – Appena freschi della pubblicazione del nuovo disco, We Will Stand Together, presentato lo scorso primo giugno a Verona, con la Kob Records. Il disco include un featuring con Jenny Woo. Ad anticipare l’uscita dell’album, di un paio di giorni, il video ‘Till The End’. Il tutto nella completa tradizione Oi! Street punk.

Respiro Nocivo (Punk Rock from Vicenza) – Release del loro primo disco ‘Cor Meum Anima Mea’ arrivato dopo più di dieci anni di carriera musicale. Ben due featuring presenti, il primo con Cecio dei Causa mentre il secondo vede Fix dei MadBeat. Album d’esordio che li vede protagonisti di otto brani con poco più di mezz’ora di un sano punk rock permeato da uno spirito critico con una venatura altamente combattiva.

Infiltrados (Punk Rock from Milan) – Secondo release della serata. Anch’essi presentano infatti la loro prima pubblicazione, Greatest Hits. Sedici pezzi pieni di sarcasmo e autoironia che a volte con leggerezza, altre con grande introspezione, descrivono la quotidianità.

Gonzo & The Starvers (Ska from Cosenza) – Nonostante l’età anagrafica complessiva importante, l’approccio è quello adolescenziale e cazzaro con riferimenti a tutta la tradizione british del 2tone. Si punta ad un’uscita discografica per la fine dell’anno. Batteri, virus e pubblico permettendo.

La Duff Records nasce nel 2015 sull’impronta dell’omonimo gruppo punk rock cosentino, appunto i Duff, con storia ventennale. L’etichetta indipendente viene creata per la passione musicale maturata nel corso del tempo attraverso sia la pubblicazione di dischi ma soprattutto grazie ai tour lunghi e tortuosi. Nel suo roster attualmente una ventina di gruppi provenienti da tutto lo stivale, tra cui i Respiro Nocivo e gli Infiltrados presenti al primo Duff Records Show con il release dei loro dischi.