Knife 49 con il nuovo album al Rebellion Fest

I Knife 49, punk rock/street punk band di Milano, attiva dal 2004. Saranno presenti anche quest’anno al Rebellion Festival, dove si esibiranno sabato 3 agosto 2019 con un repertorio totalmente in italiano.

Nella scorsa edizione 2018 hanno avuto un ottimo grande riscontro.

All’ attivo hanno 4 album:1° Knife 49 – 2° Medi in Itali – 3° Per davvero e 4° Il peggio di noi, presentato ufficialmente il 16 maggio al Rock’n’Roll di Milano.

I Knife 49 sono: Franco (Franco il gatto aka Francone IL Presidente [Dogo Gang ]) voce e Basso – Doobie : chitarra e cori – King Grind (ex Toxic Youth HC) batteria e cori.

