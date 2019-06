A PART OF US: Guarda in esclusiva il video di “Fake (Social) Stars”

La melodic hardcore band A Part Of Us è lieta di presentare il video di “Fake (Social) Stars”, primo singolo tratto dal nuovo album “Different Stories On The Same Road” in uscita il 21 giugno via This Is Core. Diretto da Lucerna Films e girato a Genova, il brano parla di tutte quelle persone che si sentono “Star” da Social Network criticandone il modo di esserlo e di vivere la realtà odierna. Mentre a proposito del nuovo disco, la band spiega: “‘Different Stories On The Same Road’ si focalizza principalmente sulle persone e sulle difficoltà che esse incontrano nelle situazioni di vita quotidiana. Il disco oltre a raccontare l’introspettività delle persone afflitte dai normali problemi quotidiani, apre una critica nei confronti di una società moderna che, innalzando i personaggi pubblici, non riesce più a dare il giusto peso e valore a quello che si dice, a quello che si fa e a quello che si vuole far vedere agli altri riguardante se stessi. È un disco veloce,diretto e incazzato”. “Different Stories On The Same Road” è stato scritto e registrato autonomamente dalla band e mixato da Simone Cristanelli (voce e bassista della band) nel suo studio personale.