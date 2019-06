Ancora pochi giorni per poter suonare al Punkadeka festival!

E’ fissata per domenica 16 Giugno la chiusura dello SPECIAL CONTEST che da la possibilità alla band più segnalata di suonare alla festa per i 20 anni di Punkadeka.

Partecipare è semplice vai su https://www.punkadeka.it/festival/ inserisci il tuo indirizzo email e la band che vorresti vedere sul palco… Invita tutti i tuoi amici a fare lo stesso!

PUNKADEKA 1999-2019 Festival

PUNKREAS + IMPOSSIBILI + FFD + WATER TOWER + THE CLEOPATRAS and more!

Suona anche tu!

30 AGOSTO 2019 – CARROPONTE Sesto San Giovanni – Milano

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1042350389309613/

News e info: https://www.punkadeka.it/festival

Prevendita: http://bit.ly/punkadeka19mi-mt