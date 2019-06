MILLWANKS: Kit Is Dead

Un disco dei Millwanks è come una scatola di cioccolatini..ah no ops, mi è uscita male. Dunque, un disco dei Millwanks è sempre qualcosa di particolare, i testi apparentemente stupidi e leggeri trattano argomenti seri ed interessanti, non risparmiano nessuno, in particolar modo il nuovo “idolo” dalla felpa facile e tutto il suo popolo bue (gran voce della sorella di Mimmo nella ghost track!), protagonisti con il trota in alcuni pezzi del disco. Parlano dei veri eroi del nuovo millennio nell’unica canzone senza prese per il culo del disco, i lavoratori, poi passano dalla venerazione quasi religiosa per la ‘nduja con tanto di coro sulle note di “alleluja” ad un grande, vero bomber del calcio che non c’è più, e nel mezzo ci sono dei grandi insulti verso il male su due ruote e verso quello con la tonaca nera (Don Matteo okkio!), denunciano l’uso scorretto dei verbi senza passare per grammar nazi, le basi per la miseria, e senza scordarsi che c’è una bionda tutta bollicine che adorano e amano quasi di più che stare su un palco a fare ciò che gli riesce meglio. Musicalmente non c’è nulla da dire, gran punk rock suonato ed arrangiato benissimo, tirato allo stremo, a tratti molto ’90’s, con tanti intermezzi ska e OI!, suono pieno e trascinante che invoglia a fare a spintoni ed a ballare alla cazzo di cane come si fa alle feste; i Millwanks sono dei gran cazzoni, senza peli sulla lingua, irriverenti e casinisti, ma non fate mai l’errore di confondere un testo idiota e senza senso con della satira fatta bene, come la sanno fare loro. Da segnalare una tiratissima cover dei Queen, un bel ricordo del compianto Freddy Mercury.

Registrato, mixato, masterizzato da Federico Provini presso il PFL studio, prodotto e distribuito da Dusty Buddah Records, grafiche di Chix e Stefano Marabelli (retro)

tracklist:

01. antisocial network

02. se io avrei

03. ciclista (feat. Paolino – Bad Frog)

04. ‘nduja (feat. Jessica Cosentino)

05. I want to break free

06. il secondo tragico Seelvio

07. Letissier

08. 8 x 1000

09. veri eroi

10. ti amo

11. park motel

12. dacci da bere (feat. Bobby – Pessimi Elementi)

13 kit is dead

ghost track. park motel pontida version (feat. Jessica Cosentino)