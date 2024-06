La due giorni del DISTRUGGI LA BASSA 2024: i dettagli

Come tutti gli anni, pubblichiamo il dettaglio dei due giorni del Distruggi La Bassa Festival, festival punk hardcore che si terrà i prossimi 26 e 27 luglio all’Agriturismo Prato Pozzo di Argenta (Ferrara).

7Seconds e DRI saranno gli headliners di questa edizione, assieme al meglio del punk-hc internazionale, nostrano e non: Impact, Tear Me Down, Uguaglianza, Call The Cops e tantissimi altri.

Distro, area campeggio, cibo vegan e tanto altro ci aspettano in Emilia.Romagna per due giorni a tutto hardcore punk.

