Vinci 5 biglietti per i Dropkick Murphys!

In palio 5 biglietti per assistere gratuitamente al concerto dei Dropkick Murphys, accompagnati da Uncle Bard & The Dirty Bastards e dal nuovo fenomeno The Chisel, il 13 Giugno al Carroponte di Milano

Partecipare è semplice: Condividi il seguente post nelle tue storie instagram, tagga un amico e rispondi alla seguente domanda:

Kerrang lo ha definito “what a fucking dream”. Come si intitola l’ultimo album dei nuovi heroes della scena Oi! Punk, THE CHISEL?

A – Tomorrow Never Comes

B – Take ’em All

C – What a fucking nightmare

D – Mainstream View

Con le loro caratteristiche fisarmoniche, cornamuse e riff di chitarra, i Dropkick Murphys ci regalano sempre esibizioni scatenate e uniche: i loro concerti sanno far ballare, commuovere e cantare a squarciagola migliaia di persone con l’allegria e la potenza della loro musica. Nel 1998 pubblicano il disco di debutto “Do Or Die”, seguito negli anni successivi da “The Gang’s All Here” (1999) e “Sing Loud, Sing Proud!” (2001). Gli album evidenziano lo sviluppo del loro sound, che risente sia delle influenze tradizionali della musica irlandese soprattutto da band come The Pogues, Stiff Little Fingers, e band come AC/DC e The Clash.

Prima dei Dropkick Murphys saliranno sul palco gli Uncle Bard & The Dirty Bastards, band celtic rock del nord Italia che si definisce ‘troppo Rock per i folkies e troppo Folk per i rockies’. Sin dagli esordi la band ha girato per i palchi di tutto il mondo condividendoli con artisti del calibro di Flogging Molly, Volbeat, Frank Turner e The Dubliners.

Ad aprire le danze saranno gli inglesi The Chisel, punk band formata nel 2020 da membri di Chubby & The Gang, Violent Reaction e Arms Race. Il 9 febbraio scorso hanno pubblicato il loro ultimo album , 16 nuove tracce che mescolano alla perfezione Oi! e hardcore.

DROPKICK MURPHYS

+ Uncle Bard & The Dirty Bastards + The Chisel

13 GIUGNO 2024

CARROPONTE – SESTO SAN GIOVANNI (MI)

Biglietti in vendita in esclusiva su TicketSMS.