Quale Destino per n’Oi! Fest – L’intervista esclusiva alle 5 band

Tigre: Sicuramente la nostra influenza principale, e penso si senta parecchio, è quella dei primi Klasse Kriminale (1985-1993). In una eventuale lista penso dovrebbero comparire Komintern Sect, Blitz, Camera Silens, Business, Infanterie Sauvage, 4 Skins, Herberts. Per quanto attiene agli altri generi, al di fuori della concezione più larga del punk e di tutte le varie sfumature (dal protopunk al metal punk), non saprei. Deddo suona da anni nei Kamattis che fanno punk rock, per dire, e Marco è stato a lungo nei Barbara Still (post punk), mentre io e Fra abbiamo suonato anche hardcore punk tra le altre cose, ma non saprei quanto queste cose entrino scientemente all’interno di quello che proponiamo. Magari nell’enfasi sulle melodie dei ritornelli e nei cori. Per quanto riguarda i testi io cerco di porre molta attenzione alla composizione, in quanto sono un grande fan del cantautorato italiano e del neofolk inglese, due generi in cui le parole hanno un’importanza fondamentale. Chiaro che quello che scrivo è completamente diverso e di livello ben più basso, ma penso mi influenzi per l’attenzione a costruzione e figure retoriche.

Dirty Job [Luca]: Prendiamo ispirazione dai nostri ascolti che vanno dalle band storiche del Punk/Oi! sia italiano che estero e cose più moderne soprattutto Oi francese e americano anche se i nostri ascolti sono vari.

[Thomas]: La fortuna è che Mauro viene dal metal e riesce sempre a infilare quegli assoli che danno un tocco in più, non amo il metal ma spesso è funzionale per noi.

Cran: Ascoltiamo molti generi musicali: rap old school e hip hop, rock n roll, Oi! punk in generale, post punk, goth (questo è più Louis il nostro batterista!) e hardcore.

Poi amiamo Thin Lizzy, The Cult, Camera Silens, Traitre, The Organ, Blitz, 4 Skins…il nostro sound probabilmente è un mix di queste cose?

Sempre Peggio: Togliendo i grandi classici dell’Oi! inglese ed europeo e quelli del punk, dal ’77 fino alla scena hardcore contemporanea, ognuno di noi ha degli ascolti abbastanza vari. Io personalmente potrei citarti The Who, Black Sabbath, The Cure e Joy Division come influenze imprescindibili, tanto quanto un sacco di indie americano e inglese. Nico ama Johnny Cash, gli Oasis, un sacco di roba inglese tipo Happy Mondays, e oltre ad essere un grande estimatore del peggio tamarro-core è (come me) un vecchio metallaro. Giorgio ascolta musica zarra e classiconi dello streetpunk, Fede che suona novantadue strumenti credo sia il più raffinato del quartetto.

Diciamo che in quello che è il nostro sound, se così possiamo definirlo, si sente intanto il desiderio di trovare una cifra espressiva abbastanza varia, sempre considerando che se il punk è un po’ un giardinetto, l’Oi! è lo zerbino della situazione… e questo passare da robe più dure e dirette a pezzi più melodici credo sia la fotografia dei nostri ascolti, che sono appunto abbastanza variegati. Di sicuro siamo un gruppo che tende a sottrarre in fase compositiva e a non farsi troppe pippe sugli arrangiamenti. Anche in studio siamo molto un gruppo da “buona la prima”.