Venomous Pinks: documentario di We Must Prevail

Le Venomous Pinks debuttano nel nuovo documentario “We Must Prevail: The Making of Vita Mors”, diretto da Alexander Thomas con ospiti la bassista e cantante delle Bad Cop/Bad Cop Linh Le, della frontwoman di The Last Gang Brenna Red e del leggendario produttore Cameron Webb

We Must Prevail: The Making of Vita Mors, racconta la nascita del loro ultimo album “Vita Mors”, ora disponibile su SBÄM Records.

Il film è stato quindi diretto e montato da Alexander Thomas e girato a Santa Ana, California, presso i Maple Sounds Studios, con cameo di Brenna Red (The Last Gang), Linh Le (Bad Cop/Bad Cop), Cameron Webb (Alkaline Trio, Motorhead ), Dan Palmer (Death By Stereo, Zebrahead) e Stefan Beham (SBÄM Records).

Le Venomous Pinks hanno avuto un 2023 impegnativo, facendo tournée senza sosta con artisti del calibro di T.S.O.L., Dead Kennedys, The Queers, Less Than Jake, The Toasters e apparendo sui palchi dei festival al Punk Rock Bowling, il nostro Bay Fest e altro ancora.

Il 2024 promette più o meno la stessa cosa, dato che la band ha già annunciato i suoi primi spettacoli dell’anno, inclusa un’apparizione al Camp Punksylvania a luglio.