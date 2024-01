LOST: dal 26 gennaio il nuovo singolo ‘Noi’

I Lost tornano con “NOI” , da venerdì 26 gennaio in tutte le piattaforme digitali. ‘Noi’ è un abbraccio alla libertà di essere chi siamo senza lasciarci influenzare da regole o aspettative.

Siamo spesso intrappolati in realtà che non ci appartengono dal futuro già tracciato. Solo noi sappiamo davvero ciò che amiamo e vogliamo essere.

Ecco perché si rende necessario abbracciare l’incertezza per creare il nostro percorso ed il nostro destino. Il brano è una cavalcata punk rock che culmina in un ritornello/inno alla libertà di essere se stessi. Secondo singolo dopo “Attacchi di Panico” che porterà all’uscita del nuovo disco, in uscita a maggio.