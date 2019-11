“Inner Gold”, il quarto album dei Boogie Spiders

Rabbia e divertimento, violenza e baldoria. Due facce della stessa medaglia per i Boogie Spiders e per il loro Rock’n’Roll. Lo testimoniano le 13 tracce di “Inner Gold” , il nuovo album del powertrio milanese appena uscito via Duff Records . “Inner Gold” è il quarto disco dei Boogie Spiders dopo “Fuzz Your Soul”, “Thanks a Lot” e “People and Other Monsters”.

Ma in “Inner Gold” c’è anche la frustrazione del brano “Nothing To Say”, in cui il bersaglio di Gallo e soci è l’ignoranza che ci circonda sui social popolati da haters e fake news. O, come in “Watch Your Step”, l’aggressività da sfogare contro gli spettri e le paranoie che spesso vivono dentro noi stessi.

“Inner Gold” è un album schietto e diretto, registrato in presa diretta (in pieno stile Rock’n’Roll) al Blapstudio di Milano. E mixato, poi, da Francesco Altare del Km33. Il suono venuto fuori da un’estate passata in studio è più morbido e confortante rispetto ai tre precedenti lavori dei Boogie Spiders, in cui la band aveva preferito optare per sonorità più fastidiose e “disturbanti”.