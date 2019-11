LAGWAGON (e SATANIC SURFERS) in Italia a Novembre

Dopo l’indimenticabile partecipazione alla scorsa edizione del Bay Fest, i Lagwagon tornano finalmente nel nostro Paese per un tour da headliner che i tanti fan italiani attendono addirittura dal 2015. Tre le date previste: martedì 12 novembre al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI), giovedì 14 novembre all’Estragon di Bologna, e venerdì 15 novembre al New Age Club di Roncade (TV).

I Lagwagon non hanno bisogno di presentazioni per gli amanti del genere e non solo; tra le istituzioni del punk rock, in quasi trent’anni di carriera hanno raggiunto il successo mondiale pubblicando dei veri e propri inni per la scena internazionale. La storia dei Lagwagon è fatta non solo di pietre miliari come Violins (dall’album “Hoss”, 1995) o May 16 (“Let’s Talk About Feelings”, 1998), ma anche di tante, tantissime travolgenti esibizioni dal vivo. Dal 1988 a oggi la band ha infatti macinato kilometri su kilometri e calcato i palchi di tutto il mondo guadagnando notorietà e soprattutto una schiera di fan sempre più affezionati. La loro carica live è innegabile: con qualche accordo e rullate ben assestate sono in grado di catapultare il pubblico sulle spiagge di Santa Barbara, dove tutto ha avuto inizio.

La band conta ben otto pubblicazioni firmate Fat Wreck Chords, compreso il loro ultimo disco, “Railer”, uscito da poche settimane. Durante il loro percorso i Lagwagon hanno saputo esplorare territori diversi dal punk rock che li ha portati alla fama internazionale, soprattutto grazie all’incessante impegno e alla costante ricerca musicale di Joey Cape, frontman impegnato in diversi altri progetti musicali e come solista (Me First and the Gimme Gimmes, Bad Astronaut, Scorpios e Bad Loud).

Ecco i dettagli delle date:

LAGWAGON

12 NOVEMBRE 2019 | LIVE CLUB | TREZZO SULL’ADDA (MI) + Yokoano + Debunk

Ingresso: 20€ + prevendita // 25€ in cassa

Biglietti disponibili sui circuiti Mailticket e Ticketone.

https://www.facebook.com/events/491873791379475/

14 NOVEMBRE 2019 | ESTRAGON | BOLOGNA + SATANIC SURFERS + T.F.V.

Ingresso: 20€ + prevendita

Biglietti disponibili sui circuiti Mailticket e Ticketone.

https://www.facebook.com/events/470077817146177/

15 NOVEMBRE 2019 | NEW AGE CLUB | RONCADE (TV) + SATANIC SURFERS + Why Not Loser

Ingresso: 20€ + prevendita // 25€ in cassa

Biglietti disponibili sul circuito Mailticket.

https://www.facebook.com/events/3002660883109409/

Come avrete letto le date di Bologna e Roncade saranno aperte da un’altra istituzione del punk mondiale: i Satanic Surfers di Rodrigo Alfaro, i quali, recentemente, hanno annunciato di essere tornati agli albori con Rodrigo in doppia veste di frontman e batterista.