The Rubber Room – presto nuovo disco

I Rubber Room, punk rock band milanese, hanno appena terminato le registrazioni del nuovo album dal titolo provvisorio “Come closer“, presso il Toxic Basement Studio.

Per il momento non si sa molto se non che tra i feat. ci sono membri di Punkreas, Tizio, Marlena & Sid e altri della scena punk nazionale.

Nel frattempo se volete ripassarvi un po’ di roba loro:

The Rubber Room – S/T