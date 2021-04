RECORD STORE DAY 2021: punk rock molto presente

Il 12 giugno e il 17 luglio prossimi si terranno le due giornate dedicate al disco chiamate Record Store Day. Dopo lo stop forzato dello scorso anno, l’edizione 2021 si sdoppia in due date a giugno e luglio e, come di consueto, il punk rock è rappresentatissimo: si va da un live in Australia dei Ramones, a un picture disc di Joe Strummer, da un bellissimo doppio vinile dei Clash (che include anche una intervista al quartetto di Londra) alle ristampe di “From Here To Infirmary” degli Alkaline Trio e “The Blackchannel Broadcast” dei Lillingtons. E ancora: Devo, Joey Ramone, Cro-Mags, The Selecter, Iggy Pop, L7, Buzzcocks e molti altri. Contattate il vostro record store di fiducia, ma comprate i dischi tutto l’anno!



