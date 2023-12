TIGRE: Contro Tigre! + Infrangete la Legge

Con il mio consueto ritardo scopro band validissime quando ormai il demo di presentazione lo conoscono quasi tutti a memoria, ma siccome mi piace pensare che anche e soprattutto a 42 anni c’è sempre qualcosa da imparare, e vale per tutti, vi voglio parlare di una buona band che fa musica vecchia con la freschezza e la schiena dritta di chi ha molto da dire, e lo fa con la schiuma alla bocca, perché quel reiterato “arrendersi non è un’opzione” non lo canta chi ha i boots sempre puliti e certe tematiche non ti conviene toccarle se non le hai vissute veramente.

Contro Tigre è un demo puramente OI! che inizia e finisce con un ruggito e nel mezzo tante mazzate sui denti, testi molto validi, cosa da non sottovalutare in un periodo dove la tecnica la fa da padrone e conta di più andare a Sanremo che suonare per un benefit, puramente OI! e spigolosissimo dal punto di vista musicale, sia ben chiaro che anzi adoro la melodia, ma in questo caso la musica è il giusto contorno al messaggio che deve dare la band, un trascinante skinhead rock’n’roll di balestriniana memoria a mio avviso ben fatto, che trasporta la voce inconfondibile di Lobo supportata da dei cori da paura, che restano impressi per la loro foga.

Riprendendo il discorso della strada e di certe tematiche, sulla loro pagina bandcamp troviamo anche un singolo dal titolo “infrangete la legge”, cover di uno storico gruppo OI! genovese, i Gangland, moooolto ben fatta.

In totale ci troviamo tra le mani un gran bel lavoro, dove attitudine e dedizione sembrano i punti cardine della band, che siamo sicuri ci darà soddisfazione sul palco e al bancone.

Registrato, prodotto e mixato presso il Braghe di tela Studio.

tracklist:

01. siamo tornati

02. di cos’ hai paura?

03. Oi! è la potenza

04. Tigre