Oi! Fatti Un’Ambulanza: il concerto benefit del 28 Gennaio 2023 con Dalton, Riccobellis e Tigre

Sabato 28 gennaio 2023 al CSOA Zapata di Via Sampierdarena 36, concerto live con gli storici Dalton (Roma), i Riccobellis (Brescia) e, alla prima uscita live sul palco, i Tigre nuova Oi! Band ligure.

A seguire dj set (ska, rocksteady, skinhead reggae) con Rude Reggae e Azala Sound.

La serata sarà in ricordo di Vincenzo “Claudio” Spagnolo detto Spagna, giovane tifoso genoano, militante del collettivo fin dalla prima occupazione del CSOA Zapata, ucciso in un vile agguato organizzato da gruppo di tifosi milanisti vicini all’ estrema destra il 29 gennaio 1995 prima della partita Genoa-Milan e mai dimenticato dai suoi amici storici e dalle nuove generazioni che condividono le stesse passioni che non hanno mai smesso di ricordarlo, ogni anno, con un concerto.

L’evento rientra nella serie di iniziative organizzate dal progetto “Oi! fatti un’ambulanza”, campagna che coinvolge vari collettivi di Genova, Milano, Torino che lavorano insieme nell’organizzazione di una serie di concerti per raccogliere fondi per l’acquisto e l’invio in loco di un’ambulanza pediatrica da inviare in zone di guerra (Sudan o Palestina).

OI Fatti Un’Ambulanza

Evento