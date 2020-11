LA FOLLIA, l’anteprima del video “Radice Feroce” annuncia il nuovo album.

A due anni di distanza dall’uscita di “Elogio”, tornano La Follia, formazione post-hardcore dai suoni ruggenti e dalla forte carica emotiva e catartica.

Il gruppo presenta il video di “Radice Feroce”, anteprima del nuovo album “3”, in uscita a Novembre, grazie ad una collaborazione tra Shove Records, Fresh Outbreak Records e Tutto Il Nostro Sangue.

Il singolo, chiave di volta che include tutti gli elementi presenti nel disco, è un biglietto da visita notevole per la band, che affida anche all’estetica del video l’urgenza comunicativa e la profondità emotiva che caratterizza non solo le produzioni precedenti, ma anche il nuovo lavoro.

La Follia ha così commentato il singolo “Radice Feroce”:



“Come accade nella trilogia delle tre madri di Dario Argento, gli esseri umani non sono unicamente e semplicemente delle vittime ma, a causa delle loro debolezze e dei loro egocentrismi, complici loro stessi del”grande male”, pronto a compiersi in ogni momento. La follia è tutto ciò che siamo o che stiamo diventando…o forse è solo ciò che siamo sempre stati.”





Il singolo apre i preorder per il disco, ordinabile su:

https://la-follia.bandcamp.com/album/3

in formato CD e Digitale.

“3”, terzo capitolo nella discografia del gruppo, è stato prodotto in studio da Fabio Intraina presso il Trai Studio di Inzago ed è in uscita il 13 Novembre 2020.

Lasciatevi travolgere da “Radice Feroce” e preparatevi ad accogliere una nuovo tassello di grande valore nella discografia post-hardcore italiana.





