I BULL BRIGADE con M.A.D. Tourbooking

I nostri Bull Brigade, dopo aver conquistato la Demons Run Amok, continuano a farsi strada in Europa a spallate, e da qualche giorno sono entrati a far parte della grande famiglia M.A.D. TOURBOOKING, si proprio la storica agenzia tedesca che da 1000 anni organizza i tour delle più importanti bands mondiali, nonché i più importanti festivals europei.

Sempre più motivo di orgoglio i nostri amici torinesi, ci auguriamo che tutta sta merda di pandemia finisca presto per poterli vedere di nuovo sopra qualche palco.

