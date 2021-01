Lars Frederiksen al lavoro!

Il noto chitarrista dei Rancid sta lavorando a dei nuovi pezzi.

Sembra che almeno parte del materiale sarà rielaborato di vecchie canzoni di Rancid e Old Firm Casuals. Tramite instagram, ha dichiarato:



“Sto lavorando per pubblicare del nuovo materiale per Solo su vinile.

Adottando approcci diversi sulle vecchie canzoni che ho registrato con @theoldfirmcasuals @rancid and the Bastards. Ho scritto come un matto nell’ultimo anno. Sono successe così tante cose per me personalmente e ha bisogno di uscire. Sono stato anche entusiasta del @wrestlingperspectivepod (se sei un fan del wrestling, segui il profilo) dove sono stato in grado di parlare con alcuni dei miei wrestler preferiti. Così tanti fantastici gli ospiti arriveranno presto come @silvernumber1 di @aewontnt and the Dark Orde. Attendo con ansia quello che porterà il 2021 “.



…attendiamo anche noi!