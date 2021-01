BRACKET: ristampa di “Requiem”

I Bracket hanno annunciato che il 5 Febbraio prossimo vedrà la luce la ristampa di “Requiem”, album che nel 2006 uscì per Takeover Records.

Le etichette che si occuperanno di questa interessante ristampa in LP e casetta sono la Bearded Punk Records (Belgio), la People of Punk Rock Records (Canada/Nord America) e la Cat’s Claw (UK). La punk rock band di Forestville California fa inoltre sapere che il 2021 vedrà sia la realizzazione di un nuovo album (dopo “Too Old To Die Young” del 2019, Fat Wreck Chords), sia l’uscita di altre ristampe.

Nell’attesa ascoltiamoci “Too Old To Die Young“.