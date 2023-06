Le Iene pubblicano il nuovo EP “MiseraMente” e partono in tour

La band skapunk ferrarese “Le Iene” torna con un nuovo EP, intitolato “MiseraMente”.

Dopo aver lanciato il singolo con video “Cicatrici”, che vede come ospite Dema (cantante e chitarrista dei Talco), la formazione emiliana pubblica questo nuovo lavoro, composto da sei tracce.

Si tratta di un concentrato di sonorità distorte e ritmi energici tipici del punk rock mescolati con le melodie, il piglio e i fiati tipici dello ska.



La band aggiunge questo importante tassello alla propria discografia, che vede, oltre alla collaborazione con Dema dei Talco, anche quella con Lorenzo Magnani, musicista e amico di lunga data della band di Ferrara, nonché autore del brano “Progetto Fuga”, qui reinterpretato da Le Iene in una nuova versione che vede un featuring proprio con Magnani.



“MiseraMente” è un lavoro di breve durata ma di grande importanza per la formazione skapunk, un lavoro nato, come molti in quel periodo, nel difficile momento della pandemia, che ha portato alla luce e smosso sentimenti e idee di spessore in molti musicisti.



La band commenta:

“La pandemia ci ha permesso di fermarci e ragionare un po’ su noi stessi, di dar pace ad alcuni interrogativi e farne crescere di nuovi. Questo Ep, del quale siamo molto contenti ed entusiasti, è il risultato di quanto partorito in questi ultimi anni, decisamente bizzarri per tutti.”



Mentre l’EP viene pubblicato su tutte le piattaforme digitali in maniera autoprodotta dalla band, il tour promozionale che li porterà sui palchi di Italia e Germania è firmato KOB Records, l’etichetta gestita dai veterani del punk italiano Los Fastidios.



Le date del tour sono:

6 giugno – RockaFe (Ferrara) RELEASE PARTY

9 giugno – Ballonfabrik (Augsburg, Germania)

10 giugno – Fonsstock Festival (Nordenham, Germania)

7 luglio – Störfaktor Festival(Zwickau, Germania)

8 luglio – Pitcher (Düsseldorf, Germania)

21 luglio – Rote Res (Bodenmais, Germania)

22 luglio – Traffic Jam Open Air (Dieburg, Germania)

10 agosto – Sonic Ballroom (Koln, Germania)

11 agosto – Böbing Open Air (Bobing, Germania)

2 settembre – Acido Acida Beer Fest (Ferrara)

28 ottobre – Turbofesta Ca Bottona (Verona)



Altre date verranno aggiunte al calendario.

L’EP è disponibile su tutte le piattaforme digitali.



GUARDA IL VIDEO “Cicatrici”:

https://youtu.be/G3ikJrR-gm0