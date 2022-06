Lester Greenowski: Kover all over

Lester Greenowski è leggermente ossessionato dai Kiss. In senso positivo ovviamente. Ma anche dai Ramones.

Come unire queste due passioni smodate? Facile, prendere un tot di pezzi dei Kiss e riregistrarli in versione punk rocknroll.

Di Lester avevamo già parlato ma la sua controparte chitarristica Vinn Borawski non l’abbiamo mai citata, in questo disco il suo lavoro è preponderante, quindi lo facciamo, dicendo che gli arrangiamenti dei pezzi dei Kiss sono semplicemente fantastici.

Di partenza le canzoni sono già (quasi tutte) fantastiche, ma il trattamento Lester-Vinn le de-metallizza, le velocizza, le punkizza, insomma, le rende ancora più una bomba. Tipo questa qua:

Come usa in questo periodo in molte canzoni ci sono ospiti, Faz dei Faz Waltz, Irene dei Viboras, S.J. Aschieris (from Bad Bones) ecc…

Quindi aprite Spotify, youtube o qualsiasi cosa usiate per ascoltare musica online e trasformate qualsiasi momento in un venerdi sera!