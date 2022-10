LIVIDI nuovo singolo per KATE KLEIN

“Lividi” e’ il nuovo singolo di Kate Klein.

Un pezzo fuori dalle righe per i canoni di punkadeka, a cavallo tra il new punk e l’indiepop caratterizzato da un songwriting sarcastico che dipinge perfettamente la realtà distopica in cui ci troviamo. Una vibe un po’ asettica e disillusa tipica di una generazione che da una parte lotta per un futuro e dall’altra non sa se questo effettivamente esiste.Un brano che conferma l’attitudine unica di quest’artista. Canzoni facili e veloci, che sotto l’apparente leggerezza nascondono sarcasmo, ironia e una visione della realtà’ disillusa. Messaggi da ascoltare e in cui riflettersi.